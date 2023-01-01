Merge Round Racers, TinyDobbins tarafından oluşturulan, kullanıcının jeton üretmesi, araba satın alması ve daha iyi bir araç elde etmek için bunları birleştirmesi gereken bir araba birleştirme oyunudur. Garajınızı hazırlayın, araba satın alın ve toplayın ve bunları ikişer ikişer birleştirerek yeni ve geliştirilmiş bir model elde edin! Arabalarınız hazır mı? Onları yarış pistine taşıyın ve bitiş çizgisini her geçtiklerinde para kazanın. En harika araçları edinin ve bu bağımlılık yapıcı oyunla hangi seviyeye ulaşabileceğinizi keşfedin! Arabaları seçin, sürükleyin ve hareket ettirin - Sol Fare Merge Round Racers, TinyDobbins tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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