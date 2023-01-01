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Cosmic Cannon

Cosmic Cannon

poki.com

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Kozmik Top, Nitrome tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. Desteklemek için diğer toplara ateş ederek topu mümkün olduğu kadar uzun süre havada tutun. İki top birbirine her çarptığında topların ortasındaki sayı bir artacaktır. Diğer Nitrome karakterlerinin yüzlerinin minyatürlerini taşıyan toplar görünebilir, ancak bunlar diğer toplara çarptığında puanınıza dahil edilmez. Yani normal toplara vurmaya devam edin ve kendi yüksek puanınızı geçin! Topa ateş etmek için ekranın herhangi bir yerine tıklayın veya dokunun. Aynı topa tekrar tekrar vurarak puanınızı artırın. Cosmic Cannon, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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