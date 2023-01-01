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Electric Highway

Electric Highway

poki.com

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Tasty Air Games'in sunduğu Electric Highway, arabalardan kaçmanız ve her seviyeyi tamamlamak için şarj olmanız gereken heyecan verici bir araba yarışı oyunudur! Ölümsüzlük kazanmak için kapılardan geçerek arabanızı elektrikli otoyolda yönlendirin. Sinir bozucu diğer sürücüleri yolunuzdan çekin ama dikkatli olun! Sadece bu kadar uzun süre yenilmezsin! Poki'deki Electric Highway'de daha şık arabaların kilidini açmak için para kazanın. Elektrikli otoyolda sürüş becerileriniz sizi ne kadar ileri götürecek? Kontroller: Sol/sağ oklar - Sola/sağa yönlendir Yaratıcı hakkında: Electric Highway, Çek Cumhuriyeti merkezli Tasty Air Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Horror Nights Story'nin de yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Electric Highway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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