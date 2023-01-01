WebCatalog
Kingpin Bowling

Kingpin Bowling

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kingpin Bowling çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kingpin Bowling, Frosty Pop tarafından yaratılmış bir arcade spor oyunudur. Bowling hiç bu kadar eğlenceli ve renkli olmamıştı! Bowling şeridinde ilerleyin ve dökülen gazozlar, donutlar, kalemler ve daha fazlası gibi engellerden kaçınmaya çalışın! Vuruş modunu etkinleştirmek ve para biriktirmek için tüm lobutlara arka arkaya basın. Unutulmaz bir bowling deneyimine hazır mısınız? Sol/sağ ok - sola/sağa hareket ettirin Kingpin Bowling, Frosty Pop tarafından oluşturulan bir arcade spor oyunudur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kingpin Bowling ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Watercraft Rush

Watercraft Rush

poki.com

TinyTownRacing

TinyTownRacing

poki.com

Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

Pop It Master

Pop It Master

poki.com

Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Descent

Descent

poki.com

Color Crash

Color Crash

poki.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Temple of Boom

Temple of Boom

poki.com

Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası