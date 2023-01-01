Kingpin Bowling, Frosty Pop tarafından yaratılmış bir arcade spor oyunudur. Bowling hiç bu kadar eğlenceli ve renkli olmamıştı! Bowling şeridinde ilerleyin ve dökülen gazozlar, donutlar, kalemler ve daha fazlası gibi engellerden kaçınmaya çalışın! Vuruş modunu etkinleştirmek ve para biriktirmek için tüm lobutlara arka arkaya basın. Unutulmaz bir bowling deneyimine hazır mısınız? Sol/sağ ok - sola/sağa hareket ettirin Kingpin Bowling, Frosty Pop tarafından oluşturulan bir arcade spor oyunudur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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