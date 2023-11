Desert Worms

Verileri toplayın! Solucanlardan kaçın! Bu ıssız gezegende kalan son kişi olarak, insanların tahliyesinden geride kalan son araştırma verilerini toplamak ve saklamaktan siz sorumlusunuz. Ama dikkat edin! Devasa, agresif solucanlar sizi yakalamak için dışarıda. Verilerinizin güvende olduğundan emin olmak için tozlu arazide yarışın ve kaygan canavarlardan kaçının! Kontroller: Sol/sağ ok tuşları - yönlendirme Yukarı ok - şarj edilirse güçlendirmeyi etkinleştirin Aşağı ok - şarj edilirse tuzağı etkinleştirin Boşluk çubuğu - ara

Web Sitesi: poki.com

