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RoyaleBall.io

RoyaleBall.io

poki.com

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RoyaleBall.io, kazanmak için ayakta kalan son top olmanız gereken çok oyunculu bir oyundur. Kullanılabilir eşyaların, engellerin, tuzakların ve ayakta kalan son kişi olmayı amaçlayan birçok yarışmacının bulunduğu dev bir top arenasına bırakılıyorsunuz. Yuvarlanın, zıplayın, atlatın, eşyaları toplayın ve bunları kendi avantajınıza kullanın veya herkesten kaçının. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapın! Aşkta her şey mübahtır ve RoyaleBall.io.Move - WASDCamera - Sol / Sağ ok tuşlarıÖğeyi kullan - Yukarı ok tuşuAtlama - Boşluk çubuğuRoyaleBall.io, Kelly Ray J tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oyna: Chicken Sword: Ninja Master, Space Ballz ve Hole N'Fun.

Web Sitesi: poki.com

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