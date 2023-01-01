Bonk Beach Ball, büyük bir plaj topunu sürükleyip cankurtaran simidinin içindeki deliği hedeflediğiniz 3 boyutlu bir fizik ve dengeleme oyunudur. Topu sudan uzak tutun, aksi takdirde turu kaybedersiniz! Sınırlı sayıda atlamanız olduğunu ve ilerledikçe seviyelerin giderek zorlaşacağını unutmayın. Bonk Beach Ball'da en iyi olmak için azami dikkat göstermelisiniz. Devam edin, bize nasıl yuvarlandığınızı gösterin! Topu sürükleyip hareket ettirmek için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanın. Jump - SpaceBonk Plaj Topu, Fumingo Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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