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Yarn Untangle

Yarn Untangle

poki.com

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Yarn Untangle, güvendiğiniz kedi yavrularınızın yardımıyla iplik yumaklarını çözdüğünüz bir bulmaca oyunudur. Sadece bir iplik seçin ve onu karmaşık karışıklıktan kurtarmak için sürükleyin. Bağlantı dişlerinin rengine dikkat edin. Kırmızı, karıştığı anlamına gelir, pembe, çözüldüğü anlamına gelir ve sarı, onu başarıyla çözdüğünüz anlamına gelir. Sonsuz bir mod ve ayrıca çözmeniz için yüzlerce titizlikle tasarlanmış bulmaca var, böylece oyun saatlerce oynadıktan sonra bile taze hissetmeye devam edecek! Eğer takılıp kalırsanız ve bir seviyeyi nasıl geçeceğinizden emin değilseniz ipucu aldığınızdan emin olun. Yarn Untangle'daki her seviyeyi bitirebilir misiniz? İmlecinizi veya parmağınızı basılı tutarak bir iplik yumağı seçin ve onu hareket ettirerek çözün. Yarn Untangle, Salt Pastel Studio tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Yarn Untangle'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Yarn Untangle'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yarn Untangle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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