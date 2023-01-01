War of Caribbean Pirates

Ahhhh dostum! Ayakta kalan son korsan olmak için gerekenlere sahip misiniz? Düşmanlarınızı yenmek için Karayipler'i keşfedin ve bu kılıç dövüşü geriliminde görevinize devam edin. Ama dikkat edin! Her yeni köyün kendi güç ve becerilerine sahip kendi korsan türü olacak. Bu aksiyon dolu korsan macerasında düşmanlarınızı ve açık denizleri fethetmek için kesin, engelleyin ve koşun. Kontroller: WASD - taşı Fare - etrafına bak Sol tıklama-saldırı Sağ tıklayın - engelle Boşluk tuşu - atlama Shift - sürat koşusu Q-roll C - çömelme L - fareyi kilitle/kilidini aç

Web Sitesi: poki.com

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