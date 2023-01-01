Mad Day 2, arabanızı ateş ederek ve zıplayarak 'çılgın bir gün' boyunca sürdüğünüz çevrimiçi bir sürüş oyunudur. Mad Day 2: Revenge'de Fluffy'yi uzaylı istilacılardan kurtarın! Dünya dışı dostunuz kaçırıldı ve zehirlendi. Artık Juggernaut, Gunner ve Journeyman gibi zorlu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Annihilator ve Dark Fury'yi satın almadan önce test sürüşü yapabilirsiniz. Mad Truck Challenge Special, Smokoko tarafından yaratıldı. Ayrıca orijinal Mad Day, Monsters' Wheels Special ve yeni Car Eats Car: Winter Adventure oyunlarını da yarattılar.

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