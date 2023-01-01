Mad Day'de savaş makinenizi uzaylı ana gemisine sürün! Arkadaşın Fluffy kötü uzaylılar tarafından kaçırıldı. Şimdi intikam almalı ve mor yaratığı kurtarmalısınız! Düşmanı havaya uçurmak için silahınızı ve yeniden doldurucunuzu yükseltin ve özel güçlendirmeler için şapka takın! Mad Truck Challenge Special, Smokoko tarafından yaratıldı. Ayrıca devam filmi Mad Day 2'yi ve yeni Monsters' Wheels Special'ı da yarattılar.

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