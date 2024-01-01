Stickman Parkour 3

Stickman Parkour 3

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Stickman Parkour 3, sizi çöp adam dünyasında heyecan verici bir maceraya davet eden bir aksiyon oyunudur! Koşma, atlama, takla atma ve daha fazla gösteriyle dolu tüm seviyelerde yarış! Çeşitli tuzaklara, zorlu platformlara ve köşede gizlenen düşmanlara dikkat edin. Puanınızı artırmak için yol boyunca toplayabildiğiniz kadar meyve toplayın. Arkadaşlarına meydan okumak ister misin? Aksiyonu çevrimiçi yapın ve en iyi platformun kim olduğunu görmek için heyecan verici PvP maçlarında yarışın. Veya engelleri birlikte aşmak için işbirliği modunda takım kurun. Arkadaşlarınızla birlikte koşmaya ve sıçramaya hazır olun!

Web Sitesi: poki.com

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