Craftomation 2'de küçük robotlardan oluşan bir lejyonun kontrolünü ele alıyorsunuz! Bu robotlar uzak bir buz gezegenine indiler ve eve dönebilmek için uzay gemilerini tamir etmeleri gerekecek. Ne yazık ki robotlar pek akıllı değil, bu yüzden onları programlamanız ve onlara ne yapacaklarını söylemeniz gerekecek. Robotların programlama dili basittir; birbirine bağlayabileceğiniz bir dizi basit talimata sahipsiniz. Bir robot bir görevi tamamladığında, ona bağlı olan göreve geçecek. Eşyaları toplayabilir, birleştirebilir, işleyebilir ve bırakabilirler. Ancak kodu doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun! Robotunuz ne yapacağını bilemezse çökecektir. En iyi programcı olup robotlarınızın eve dönmesine yardımcı olabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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