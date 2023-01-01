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Gift Wrapped

Gift Wrapped

poki.com

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Gift Wrapped, belirli bir süre içinde bir grup hediyeden bir öğeyi bulmanız gereken bir flash oyundur. Oyun 20 saniyelik bir süre ile başlar ve her hediye bulunduğunda yaklaşık beş saniye artar. Kemanlar, şarap şişeleri, buz patenleri, çoraplar, oyuncak robotlar, oyuncak ayılar, oyuncak trenler, oyuncak arabalar, baston şekerler ve hatta parlak bir yüzük gibi pek çok Noel ve tatil klasiği var! Gift Wrapped'daki her hediyeyi yönetmek için gerekenlere sahip misiniz?Gösterilen görsele karşılık geldiğini düşündüğünüz hediyeye tıklayın veya dokunun.Gift Wrapped, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e öykünüldü. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green ve Test Subject Blue'yu Poki'de ücretsiz olarak Gift Wrapped oynayabilirsiniz.Gift Wrapped'ı bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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