You Only Livez Twice diğer adıyla YOLT, zombi sürüsüne karşı insan olarak hayatta kalmanız gereken bir oyundur. Oyun orman, şehir, çiftlik ve eski bir donanma gemisi gibi farklı ortamlarda 7 seviyeye sahiptir. Seviye başına zorluk, öğreticiden neredeyse imkansıza kadar değişir. Bu arada bu bir sorun olmak zorunda değil çünkü zombiler tarafından yenildiğinizde onların tarafına katılıp insanları alabilirsiniz. Seviyeleri insan olarak A statüsünde veya zombi olarak B statüsünde tamamlayabilirsiniz. WASD - moveMouse - LookClick - shootYou Only Livez Twice, Ben McMahan tarafından yaratıldı. Tanınmış Google Doodles'ın eski baş yaratıcısıydı.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, You Only Livez Twice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.