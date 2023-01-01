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You Only Livez Twice

You Only Livez Twice

poki.com

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You Only Livez Twice diğer adıyla YOLT, zombi sürüsüne karşı insan olarak hayatta kalmanız gereken bir oyundur. Oyun orman, şehir, çiftlik ve eski bir donanma gemisi gibi farklı ortamlarda 7 seviyeye sahiptir. Seviye başına zorluk, öğreticiden neredeyse imkansıza kadar değişir. Bu arada bu bir sorun olmak zorunda değil çünkü zombiler tarafından yenildiğinizde onların tarafına katılıp insanları alabilirsiniz. Seviyeleri insan olarak A statüsünde veya zombi olarak B statüsünde tamamlayabilirsiniz. WASD - moveMouse - LookClick - shootYou Only Livez Twice, Ben McMahan tarafından yaratıldı. Tanınmış Google Doodles'ın eski baş yaratıcısıydı.

Web Sitesi: poki.com

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