Brutal.io, Wings.io'nun yaratıcısının sunduğu çevrimiçi bir oyundur. Bu akıllı 2D fizik oyununa katılın ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyla gerçek zamanlı olarak oynayın. Arabanızı kontrol edin ve diğer oyunculara karşı salınızı atın. Oynaması kolay, ustalaşması zor. Döveninizi serbest bırakmak için tıklayın ve geri almak için tekrar tıklayın. Dikkatiniz çok fazla dağılırsa yeşil nöbetçiler sizden enerji çalacaktır. Brutal.io oynanışı saf 2D fiziğe dayanır. Bir süre oynadıktan sonra, düşmanlarınızı yakalamak için kendi akıllı stratejilerinizi geliştirmeye başlayacaksınız; ister onları bir duvara çarparak, ister merkezi alanın girişinde bekleyerek, ister arabanız ile savuracağınız silahın ortasında onları şaşırtarak.

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