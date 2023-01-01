Military Wars Warfare

Ülkenizi Askeri Savaş Harplerinde koruyun! Bu 3D çok oyunculu oyunda Delta ve Recon savaşları yer alıyor. Bayrağı Ele Geçirme, Herkes İçin Ücretsiz, Kontrol Noktaları ve Takım Ölüm Maçı müsabakalarında yarışabilirsiniz. Desert Village ve Frost Town'da hararetli silahlı çatışmalara katılın!

Web Sitesi: poki.com

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