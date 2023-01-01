Çok oyunculu oyun, Üs inşa et, Üssü yok et, arkadaş edin, düşman kafataslarını öldür, gecede hayatta kal, oynatıcını geliştir, oynatıcını büyüt, yatak yap, sandıklar ve kapılar yap, taretler yap, canavar ol ve altın taç kazan :)

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