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Zomball

Zomball

poki.com

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Zomball, Totebo tarafından oluşturulan bir arcade oyunudur. Hayalleri bir sonraki Lebron James olmak olan zombi bir basketbol oyuncususunuz, ancak basketbol topu yerine kendi vücut parçalarınızı atmanız gerekiyor! Başarılı bir şekilde ateş ettiğiniz her seferde, vücudunuzun bir kısmı onu tekrar kullanabilmeniz için size yeniden bağlanacaktır. Eğer kaçırırsanız, o uzuvunuzu kaybedersiniz ve uzvunuz tamamen bitene kadar bir sonrakine geçersiniz. Oyunda ne kadar ileri giderseniz, atış o kadar zor olacaktır. Bu yüzden gücünüzü ve açınızı kontrol edin, dikkatlice kaydırın ve kendi rekorunuzu tek parça halinde kırmaya çalışın. Hayalinizi gerçekleştirmek, kelimenin tam anlamıyla bir kol ve bacağa mal olabilir! Bir uzuv atmak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini kaydırın. Kaydırma hareketinizin yoğunluğu şutlarınızın gücünü belirler. Zomball, Totebo tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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