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Bomba

Bomba

poki.com

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Bomba, Nitrome tarafından oluşturulan bir aksiyon platform oyunudur. Bu oyunda amacınız karakterimizi farenizi veya parmağınızı kullanarak duvarlara veya herhangi bir hareketli nesneye dokunmadan belirlenen tüm yıldızlara ulaşmak için yönlendirmektir. Bomba dağıtıcılarından birine gidin ve onları yakalayın, ardından tüm düşmanları ve yosun yığınlarını yok edin. Devam edin ve patlamalar ve maceralarla dolu 30 heyecan verici seviyenin tadını çıkarın. Bu, çevrimiçi olarak ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi klasik fare kaçınma oyunudur! Karakteri etkinleştirin/seçin - Tıklayın veya dokunun Bombayı bırakın - Tıklayın (eğer elinizde bir tane varsa) Bomba, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

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