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Temple Run 2

Temple Run 2

poki.com

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Imangi tarafından geliştirilen Temple Run 2, oyuncunun düşmanından kaçması ve yol boyunca bulunan tüm engellerden ve tuzaklardan kaçınması gereken sonsuz bir koşu oyunudur. Kayalıklardan, ormanlardan ve hatta madenlerden geçin ve bu korkusuz hazine avcısının altın idolle kaçmasına yardım edin. Çabuk ama! Kötü maymun canavarlar seni kovalıyor! Bu heyecan verici adrenalin yüklü maceraya katılmaya cesaretiniz var mı? Temple Run 2, mega hit Temple Run'ın ikinci bölümüdür. Imangi tarafından yaratıldı. Efsanevi sonsuz koşucu oyunlarını Temple Run 2: Holi Festival, Temple Run 2: Frozen Shadows ve Temple Run 2: Jungle Fall'ı Poki'de oynayın! Bedava jeton toplayın, kenarlara yaklaşmadan bir saniye önce zıplayın, karakter istatistiklerinizi yükseltin, zamanınızı zamanlayın çift ​​atlama engellerinin üzerinden iyi bir şekilde atlar ve bölüm hedeflerini tamamladığınızdan emin olun. Temple Run 2'yi Poki.No'ya ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Oyun sonsuz bir koşu oyunu olduğundan tapınağın sonu yoktur; oyuncu, karakter büyük bir engelle çarpıncaya, suya düşene veya şeytan maymunlar tarafından geçilinceye kadar oynar. Poki'de Temple Run 2 oynamak için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Evil Demon Monkeys (veya şeytan maymunu) ana düşmanlardır. Temple Run ve devamı Temple Run 2'den. Altın idolü geri alma arayışlarında oyuncuyu kovalarlar. Geçici bir hız ve yenilmezlik desteğinin kilidini açmak için Temple Run 2'de paraları toplayın ve güç ölçeri doldurun. "Yetenekler"i açın ve dokunun Kalkan Süresi, Para Mıknatısı ve Takviye Mesafesi gibi geliştirmek istediğiniz bir güç üzerinde.

Web Sitesi: poki.com

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