Dana: Relics for Sale, çeşitli tüccarlardan kayıp kalıntıları kurtarmakla görevlendirilen bir kalıntı avcısı olduğunuz bir platform oyunudur. Paha biçilmez hazineler bulmak, düşmanların ve engellerin üstünden veya üzerinden atlamak, para ve mücevher toplamak ve daha heyecan verici maceraların kapılarını açacak anahtarları almak için eski ormanları geçin ve buzlu çorak arazilerde koşun! Çeşitli zorlu seviyelerdeki tüm kalıntıları bulup satabilir misiniz? Bu oyunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Hareket - A/D veya Ok tuşları Atlama - W veya Boşluk çubuğu Al/At - Z veya EDana: Satılık Relics, Ulpo Media tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Grow Up the CatsDana: Relics for Sale'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Dana: Relics for Sale, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dana: Relics for Sale ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.