Maze: Path of Light, bir ışık huzmesi olarak bir labirentten geçeceğiniz, düşünen bir bulmaca oyunudur. Amacınız bir sonraki seviyeye geçmek için her labirentin sonuna ulaşmaktır. Her kavşakta bir yön seçerek, yolu takip etmesi için ışık huzmesini göndererek hareket edersiniz. Seçmeden önce hangi yolun en iyi yol olduğunu düşünün! Bu tatmin edici labirent oyunuyla rahatlamaya hazır mısınız? Işık huzmesinin bir kavşağa ulaşmasını bekleyin, ardından ışık noktalarına tıklayarak seçeceğiniz yolu seçin. Ayrıca Ok Tuşlarını veya WASDMaze'i kullanarak bir yol seçebilirsiniz: Path of Light, InfinityGames.io tarafından oluşturulmuştur. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

