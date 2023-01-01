WebCatalog
Anycolor

Anycolor

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Anycolor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Anycolor, önceden tasarlanmış çeşitli çizimlerdeki bölümleri doldurmak için benzersiz renk paletlerini kullandığınız bir boyama oyunudur. Oyun size her rengi nasıl ve nerede kullanmak istediğiniz konusunda tam kontrol sağlıyor, dolayısıyla olasılıklar sonsuz. Her tabloyu eşi benzeri olmayan şekilde özelleştirmek için doldurma aracını ve fırçayı kullanın. Hayvanların, insanların, yiyeceklerin, araçların ve hatta soyut fikirlerin çizimleri var! Çizimlerin listesi sürekli güncellenmektedir, böylece ara sıra üzerinde çalışılacak yenilerini bulacaksınız. Kilidini açabileceğiniz ekstra paletler de vardır, bu yüzden onu keşfetmek için renk menüsünü mutlaka inceleyin. Boyamayı tamamladıktan sonra sanat eserinizi indirmeyi unutmayın. Anycolor'u arkadaşlarınızla paylaştığınızdan ve kreasyonlarınızı sergilediğinizden emin olun! Anycolor, Finlandiya merkezli bir oyun geliştirme ekibi olan Aniway tarafından yaratıldı. Poki'de diğer bulmaca eşleştirme oyunlarını oynayın: Koala Bros Bash. Anycolor'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Anycolor, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anycolor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Anycolor Horoscopes

Anycolor Horoscopes

poki.com

Anycolor by Numbers

Anycolor by Numbers

poki.com

Koala Bros Bash

Koala Bros Bash

poki.com

Nonogram

Nonogram

poki.com

Art Pixel Workshop

Art Pixel Workshop

poki.com

Karakuri

Karakuri

poki.com

Jamming Car Escape

Jamming Car Escape

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

Gartic.io

Gartic.io

poki.com

Spaders

Spaders

poki.com

Blockheads

Blockheads

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası