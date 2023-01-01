Anycolor, önceden tasarlanmış çeşitli çizimlerdeki bölümleri doldurmak için benzersiz renk paletlerini kullandığınız bir boyama oyunudur. Oyun size her rengi nasıl ve nerede kullanmak istediğiniz konusunda tam kontrol sağlıyor, dolayısıyla olasılıklar sonsuz. Her tabloyu eşi benzeri olmayan şekilde özelleştirmek için doldurma aracını ve fırçayı kullanın. Hayvanların, insanların, yiyeceklerin, araçların ve hatta soyut fikirlerin çizimleri var! Çizimlerin listesi sürekli güncellenmektedir, böylece ara sıra üzerinde çalışılacak yenilerini bulacaksınız. Kilidini açabileceğiniz ekstra paletler de vardır, bu yüzden onu keşfetmek için renk menüsünü mutlaka inceleyin. Boyamayı tamamladıktan sonra sanat eserinizi indirmeyi unutmayın. Anycolor'u arkadaşlarınızla paylaştığınızdan ve kreasyonlarınızı sergilediğinizden emin olun! Anycolor, Finlandiya merkezli bir oyun geliştirme ekibi olan Aniway tarafından yaratıldı. Poki'de diğer bulmaca eşleştirme oyunlarını oynayın: Koala Bros Bash. Anycolor'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Anycolor, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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