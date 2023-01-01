Roger Dead: Zombie Biker'da engellerin üzerinden zıplayın ve zıplayın! Yaşayan ölü deli adam Cehenneme gitmeden önce numaralar yapmak istiyor. Kayalık yollarda hız tümseklerine ve bariyerlere çarpmaktan kaçınmalısınız. Hızınızı yeniden kazanmak için tünellerden geçin!

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