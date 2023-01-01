Last Warriors
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Kılıcını al ve Last Warriors'ta yüzüğe gir! Sekiz kişilik listeden favori karakterinizi seçin ve arkadaşlarınıza karşı savaşın. Her savaşçının kendine has bir uzmanlığı vardır. Örneğin Ninja Haru çok hızlıdır ve çok yükseğe zıplayabilir ancak saldırıları Avcı Kalah'ınki kadar güçlü değildir. Hangisinin oyun tarzınıza en uygun olduğunu görmek için her dövüşçüyü deneyin! Kendi başınıza oynuyorsanız Turnuva moduna girebilirsiniz! Burada birbiri ardına tüm Savaşçılarla yüzleşiyorsunuz. Yalnızca en güçlü ve en yetenekli dövüşçü sonuna kadar gidebilir ve son boss'la yüzleşebilir. Onları yenip Son Savaşçıların Şampiyonu olabilecek misin?
Web Sitesi: poki.com
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