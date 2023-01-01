Javelin Fighting

Sopalar ve taşlar kemiklerinizi kırabilir ancak düşman ciritinin sizi kulenizden atmasına izin vermeyin! Düşmanınızı devirmek amacıyla atışınızın gücünü artırmak için tıklayın ve geri sürükleyin. Profesyonel ipucu: Kafalarına vurun ve anında kazanın! Yüksek puanınıza ulaşmanıza yardımcı olacak atlama ve eğilme gibi özel güçlerin kilidini açın. Kontroller: Fare - nişan al, gücü belirle ve ateş et W - zıpla (kilidi açıldıktan sonra)S - ördek (kilidi açıldıktan sonra)

Web Sitesi: poki.com

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