Joyrider, kokos.games tarafından oluşturulan bir spor oyunudur. Süslü bisikletinle kanyonlarda, ormanlarda ve hatta uzayda sürüş ve akrobasi becerilerini sergile! Kaçınmanız gereken basit veya aldatıcı engellerle dolu çeşitli seviyelerde hızla ilerleyin. Takla atarak, ters takla atarak veya aklınıza gelebilecek başka harika hareketler yaparak profesyonel olduğunuzu gösterin. Daha sonra renkli yeni başlıkların, kostümlerin ve motosikletlerin kilidini açarak ganimetinizi tamamlayın. Başarınızı en üst düzeye çıkarmak için bir seviyeyi bir kez bile çökmeden tamamlamak gibi görevlere dikkat edin. Eğer bir bölümde takılıp kalırsanız birkaç kez kaza yaptıktan sonra üst kısımda beliren atla butonunu kullanabilirsiniz. Devam edin ve Joyrider'ı deneyin! Direksiyon tuşlarına doğru zamanda basarak bisikletinizin dengesini koruyun. Çarpmadığınızdan veya başınızı çarpmadığınızdan emin olun! Hızlandırın - W veya Yukarı Yönlendirme - A/D veya Sol/Sağ Geri - S veya Aşağı Dismount - TRestart - RJoyrider, kokos.games tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer harika beceri oyunlarını oynayın: Supernova

Web Sitesi: poki.com

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