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We Skate, güvenilir kaykayınızın üzerinde heyecan verici bir maceraya atıldığınız bir platform oyunudur! Mükemmel zamanlanmış atlamalar gerçekleştirmek için zamanlama sanatında ustalaşın. Ancak sizi devirebilecek engellere ve uçan kuşlara dikkat edin! Şık aksesuarların ve güçlü yükseltmelerin kilidini açmak için yolunuza yayılan paraları toplayın. Kaldırıma çıkmaya hazırlanın ve kayalım!

Web Sitesi: poki.com

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