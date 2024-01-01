Digging Master, sizi antik eserleri keşfedebileceğiniz ve kendi müzenizi inşa edebileceğiniz bir arkeolojik maceraya davet eden bir simülasyon oyunudur! Triceratops, T-Rex ve Stegosaurus gibi büyüleyici fosilleri ortaya çıkarmak için toprağı kazın. Bu görkemli yaratıkları bir araya getirin ve ziyaretçilerin ilgisini çekmek için onları müzenizde sergileyin. Misafirlerinize bilet satın ve müzenizi daha da genişletmek için para kazanın. Daha hızlı kazmak ve daha nadir eserleri keşfetmek için yükseltmelere yatırım yapın veya arayışınızda size yardımcı olacak çalışanları işe alın. Nihai Kazma Ustası olmaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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