Pop It Master rahatlatıcı bir çevrimiçi bulmaca oyunudur. Oyun ünlü Pop It fidget oyuncaklarına dayanmaktadır. Bu oyunda amacınız popitlere basarak onları patlatmak ve renkli bir oyuncağın kilidini açmaktır. Her baloncuğu patlatmaya ve geride hiçbir şey bırakmamaya dikkat edin! 80 oyuncaktan oluşan koleksiyonun tamamını toplarsanız Gizli Modun kilidini açabilirsiniz. Tatmin edici bir dijital patlatma deneyimine hazır mısınız? Devam edin ve Pop It Master'ın sunduğu gerçekçi sakinleştirici seslerin ve hislerin tadını çıkarın! Pop - Dokunma veya Sol Fare tıklaması Pop It Master, Rad Brothers tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

