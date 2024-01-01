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Droplets, Droplets adı verilen küçük yaratıkların güvenli bir şekilde yere inmesine yardım etmeniz gereken bir bulmaca oyunudur. Damlacıklar oldukça yükseğe çıktılar ve güvenli bir yere atlamak zorunda kalacaklar. Şans eseri, kafalarında, tüm düşmanlardan kaçabilirlerse sorunsuz bir iniş yapmalarını sağlayacak küçük pervaneler var. Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Damlacıkları güvenli bir şekilde yere indirebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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