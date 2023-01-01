Furcifer's Fungeon, yaptığınız her şeyin yetenek seçeneklerinizi etkilediği, otomatik olarak kayan bir roguelike oyunudur. Bir büyücü kaz ya da gök gürültüsü kılıcı kullanan bir çılgına dönüş! Her koşuda efsanevi öğeleri toplayın ve gelecekte daha da fazla yapım seçeneği için bunları evinize geri getirin. Tonlarca farklı türde düşmanla mücadele edin ve seviyenizi yükseltmek ve Fungeon'u yenmek için yapılacak bir sürü yükseltme var!

Web Sitesi: poki.com

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