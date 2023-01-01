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3D City Racer

3D City Racer

poki.com

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3D City Racer'da şehir merkezine gidin! Bir Evo sedanı, vintage Fire GTO'yu, GTX'i ve Z66'yı kullanabilirsiniz. Her arabanın işleyişi farklıdır. Gökdelenlerin yanından hızla geçtikten sonra devasa bir otobüsü yönlendirmeye çalışın. Ayrıca bir polis arabası ve taksiyle de yarışabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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