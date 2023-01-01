Cars Thief

Araçları çalın ve şehirde dolaşın! Araba Hırsızı benzersiz araçlarla dolu bir GTA klonudur. Polis arabalarını, motosikletleri ve işaretsiz kamyonetleri çalabilirsiniz. Birinci şahıs bakış açısıyla yönlendirmek için görünümü değiştirin ve kendinizi yepyeni bir dünyaya taşıyın!

Web Sitesi: poki.com

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