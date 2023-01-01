Cars Thief: Tank Edition

Araçları çalın ve şehri havaya uçurun! Bu araba oyunu sizi cesur bir suçlunun kontrolüne veriyor. Park edilmiş herhangi bir arabaya veya tanka atlayabilirsiniz. Araba Hırsızı: Tank Sürümü'nde bir ordu aracına komuta edin ve patlamalar için tareti ateşleyin!

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