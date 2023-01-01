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Too Many Ninjas

Too Many Ninjas

poki.com

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Too Many Ninjas, Bennett Foddy tarafından yaratılan bir aksiyon arcade oyunudur. Ninjaların pusuya düşmesi sırasında katana savaşçısı olarak oynayın. Karakterinizi hareket ettiremezsiniz ancak kılıcınızı özgürce hareket ettirebilirsiniz. Gelen shurikenleri saptırmak ve yaklaşan ninjaları yaralanmadan kesmek için ok tuşlarını kullanın. Ninjalar zaman geçtikçe daha ısrarcı hale geliyor, dolayısıyla oyun giderek zorlaşıyor. Arkadaşlarınızın yüksek puanlarını geçmeye çalışın ve Too Many Ninjas'ı onlarla paylaşın! Katananızı gelen saldırı yönüne doğru hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın. Katanayı hareket ettirin - Ok tuşlarıToo Many Ninjas, Bennett Foddy tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer bulmaca oyunlarını oynayın: Zirveye Çıkın

Web Sitesi: poki.com

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