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Trash Factory, kırmızı pandaların çöpleri doğru şekilde ayırmasına yardımcı olduğunuz bir beceri oyunudur! Sıkı bir rakun yöneticisinin dikkatli gözetimi altında, her bir çöp parçasının doğru çöp kutusuna atılmasını sağlamanız gerekecek. Çöpü uygun kutuya yönlendirmek ve bantta görünen paraları toplamak için taşıma bandının yönünü ayarlayın. Tempo gittikçe daha da hızlanıyor, bu yüzden keskin kalın! Çeşitli zorluk seviyelerini aşın ve çöp fabrikasını sorunsuz bir şekilde çalıştırıp çalıştıramayacağınızı görün. Mücadeleye ayak uydurabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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