WebCatalog
Shift to Drift

Shift to Drift

poki.com

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Birinci sıraya sürüklenmek için vites değiştirin! Bu heyecan verici yarış oyunu, ralli arabalarını virajlı parkurlarda yönlendirmenizi sağlar. İlk iki yarışta çok yetenekli bir çift rakiple karşılaşacaksınız. Üç yıldız kazanmak ve bir sonraki parkurun kilidini açmak için bitiş çizgisini ilk önce geçin!

Web Sitesi: poki.com

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