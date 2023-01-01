WebCatalog
Breakoid

Breakoid

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Breakoid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Breakoid, muhteşem grafikler, görseller ve seslerle klasik blok kırıcı / Arkanoid oyun türüne yeni bir bakış! Elinizi normal modda deneyin ve kaç seviyeyi aşabileceğinizi görün veya sonsuz modu test edip zirveye çıkmak için özel yetenekler kullanabileceğinizi görün! Orijinal seviyeler için fazla iyi olursanız, seviye düzenleyiciyi deneyin ve blokları kıran muhteşem fantezinizi yaratın! Topa vurmak için raketi yan yana hareket ettirmek için fareyi kullanın. Mobil cihazda rakete tıklayın ve hareket etmek için ekranı kaydırın!Breakoid, Supernice.Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Breakoid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

Zomball

Zomball

poki.com

Speed King

Speed King

poki.com

Bonk Beach Ball

Bonk Beach Ball

poki.com

Jumping Clones

Jumping Clones

poki.com

Swipe Basketball

Swipe Basketball

poki.com

The Pillar

The Pillar

poki.com

Cactu-Sama

Cactu-Sama

poki.com

Wind Rider

Wind Rider

poki.com

Sudoblocks

Sudoblocks

poki.com

String Theory Remastered

String Theory Remastered

poki.com

Block Spin

Block Spin

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası