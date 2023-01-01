Breakoid, muhteşem grafikler, görseller ve seslerle klasik blok kırıcı / Arkanoid oyun türüne yeni bir bakış! Elinizi normal modda deneyin ve kaç seviyeyi aşabileceğinizi görün veya sonsuz modu test edip zirveye çıkmak için özel yetenekler kullanabileceğinizi görün! Orijinal seviyeler için fazla iyi olursanız, seviye düzenleyiciyi deneyin ve blokları kıran muhteşem fantezinizi yaratın! Topa vurmak için raketi yan yana hareket ettirmek için fareyi kullanın. Mobil cihazda rakete tıklayın ve hareket etmek için ekranı kaydırın!Breakoid, Supernice.Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Breakoid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.