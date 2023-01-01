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2 Minute Football

2 Minute Football

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Web Sitesi: poki.com

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2 Minute Football, oyun kurucu olduğunuz bir Amerikan Futbolu oyunudur! Nasıl oynamak istediğinizi seçtikten sonra oyuncularınızı düşmanların arasından geçirip skor bölgesine ulaşmak size kalmış. Maçtan önce rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini okuyun, böylece onlara karşı mükemmel stratejileri seçebilirsiniz. Kazanmak için üç gol atmanız gerekiyor, ancak yalnızca iki dakika süren maçlarda hızlı olmanız gerekecek! Takımınızı zafere taşıyıp Kask Kasesini kazanabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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