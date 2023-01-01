Cheap Golf

Birinde delik açmak için gerekenlere sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Keşfedilecek tonlarca seviye içeren retro golf bulmaca oyunu Ucuz Golf'te bu düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Yapay zeka bot sunucunuz Susan, bulmacalar giderek zorlaştıkça sizi seviyeden seviyeye taşıyacak! Fare - Çekmek için tıklayın ve sürükleyin Her deliğin paritesine dikkat edin! Açı her şeydir! Seviyeyi mümkün olduğunca az "salınım" ile tamamlamak için atışlarınızın açısını ayarlamak için zaman ayırın. Ucuz Golf, 2005'ten bu yana düşük çözünürlüklü stilde oyunlar yaratan Pixeljam tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda popüler Dino Run'ın da yaratıcılarıdır.

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