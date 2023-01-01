Golfparty.io, topu ilk kimin batıracağını görmek için diğer oyuncularla yarıştığınız çevrimiçi çok oyunculu bir mini golf oyunudur! Amacınız, topun çeşitli tuzaklardan, uçurumlardan, mekanizmalardan ve diğer birçok engelden geçerek seviyenin sonunda bekleyen deliğe girmesini sağlamaktır. Attığınız atış sayısına ve çevikliğinize göre puan alacaksınız. Dikkatli bir şekilde nişan almaya çalışın ve mümkün olduğunca az vuruş yapın. Nişan almaya başlamak için parmağınızı veya farenizi basılı tutun. Çekimlerinizin yoğunluğunu ayarlamak için geriye doğru sürükleyebilir ve yönü değiştirmek için sola veya sağa nişan alabilirsiniz. Ateş etmek için bırakın! Arkadaşlarınızı davet edin ve en iyi golfçünün kim olduğunu görmek için birbirlerine karşı oynayın!

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