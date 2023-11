Gelen futbol toplarının saldırısını durdurun! Bu serbest vuruş mücadelesi, yıldız bir kalecinin kontrolünü size veriyor. Amaç kaleye atılan her şutu kurtarmaktır. Her yöne, her yükseklikte dalabilirsiniz. Bonus turuna girmek için son golü durdurun!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Goalkeeper Challenge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.