Cps testi, fare düğmesine ne kadar hızlı tıklayabileceğinizi tanımlamak için fare üzerindeki parmak hızınızı test etmenize olanak tanır.

Web Sitesi: cpstest.org

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