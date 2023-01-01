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Flicking Soccer

Flicking Soccer

poki.com

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Gol atmak için kayan futbolcularınızı hafifçe vurun! Öncelikle turnuvada oynayacağınız takımı seçeceksiniz. Her oyun sırasında aynı anda yalnızca bir oyuncuyu hareket ettirebilirsiniz. Atletlerinizi sahada tekmelemek için topa doğru fırlatın!

Web Sitesi: poki.com

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