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Let Will Grigg Play

Let Will Grigg Play

poki.com

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"Bırak Will Grigg Oynasın!" oyununu oynayın ve Will Grigg ile Galler'in süperstarı Gareth Bale'e karşı oynama fırsatını değerlendirin ve Will Grigg olarak her gol attığınızda futbol taraftarlarının viral "Will Grigg yanıyor" sloganını söylediğini duyun. 100.000 puan alırsak sanal "Grigg Goalleri" ile Kuzey İrlanda menajeri Michael O'Neill'in dikkatini çekebilir ve onu sonunda Will Grigg'in EURO 2016'da oynamasına izin vermeye ikna edebiliriz! Hazır - oyna - skor!

Web Sitesi: poki.com

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