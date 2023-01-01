Crazy Freekick

Çılgın Freekick'te binlerce puanlık goller atın! Bu futbol oyunu Arjantin, Almanya, İtalya, Brezilya, İngiltere ve Fransa'nın takımlarında oynamanıza olanak tanır. Gol atıp kaçırmadığınızı belirleyen iki hedefleme ölçer vardır. Daha yüksek bonuslar kazanmak için tekmelemeye devam edin!

Web Sitesi: poki.com

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