clanker.io

Bu hızlı tempolu mekanik nişancı oyununu oynayın. Bir savaş makinesini kontrol edin ve ıssız bir maden istasyonunda mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalın

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