WebCatalog
Solitaired

Solitaired

solitaired.com

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Solitaired ile: Oyunun 500'den fazla versiyonunu oynayın: Klondike Turn 1 ve Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid ve Golf dahil. Hareketleri geri al - Yanlış bir hamle mi yaptınız? Kolayca geri almanıza izin veriyoruz. Hareketlerinizi ve sürenizi takip edin - Oynamayı seviyorsanız, bir oyunu kazanmak için kaç hamle gerektiğini ve ne kadar sürdüğünü takip etmek istersiniz. Rekor sürelerinizi ve hamle sayınızı aşmak için kendinize meydan okuyun. Pratik yapmak mükemmelleştirir! Ücretsiz bir hesap oluşturun - İsterseniz bir hesap kaydederek oyunu kaydedebilir ve herhangi bir cihazda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hatta tamamlama süreniz ve toplam hamle sayınız da dahil olmak üzere oynadığınız tüm oyunları bile takip edeceğiz. Zamanla nasıl daha iyi hale geldiğinizi göreceksiniz. Reklam yok - Reklamların oyun oynarken dikkat dağıtıcı olabileceğini ve deneyimi yavaşlatabileceğini biliyoruz. Sitemizde reklam bulunmamaktadır. Günün Oyunu - Her gün yeni, kazanılabilir bir oyun oynayın. Temiz bir tasarımın ve animasyonların keyfini çıkarın - Oyun kartlarımızı klasik ve sade olacak şekilde tasarladık, böylece okunması kolay oldu. Animasyonlarımız sizi meşgul ediyor. Ayrıca tasarımları ve oyun kartlarını da özelleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: solitaired.com

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